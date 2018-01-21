Украинцев нет среди жертв пожара в пражском отеле - посол

Воскресенье, 21 января 2018, 12:22

Граждан Украины нет среди пострадавших и погибших в результате пожара в гостинице в центре Праги.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в комментарии "Европейской правде".

"Среди погибших украинцев нет. Среди пострадавших также в настоящее время нет. Выясняем, были ли в отеле, есть ли среди эвакуированных", - сказал Перебийнис.

В субботу вечером в центре Праги произошел пожар в четырехзвездочном отеле Eurostars David, в результате которого погибли три человека, еще девять пострадали.

По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный кондиционер на первом этаже здания.