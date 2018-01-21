Українців немає серед жертв пожежі в празькому готелі - посол

Неділя, 21 січня 2018, 12:22

Громадян України немає серед постраждалих та загиблих в результаті пожежі в готелі в центрі Праги.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс в коментарі "Європейській правді".

"Серед загиблих українців немає. Серед постраждалих також на цей час немає. З'ясовуємо, чи були в готелі, тобто чи є серед евакуйованих", - сказав Перебийніс.

У суботу ввечері в центрі Праги сталася пожежа в чотиризірковому готелі Eurostars David, в результаті якої загинули три людини, ще дев’ять постраждали.

За попередніми даними, причиною пожежі став несправний кондиціонер на першому поверсі будівлі.