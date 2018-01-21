В результате нападения на отель в Кабуле погибли десятки людей - СМ

Воскресенье, 21 января 2018, 16:29

В результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле могли погибнуть несколько десятков человек.

Об этом сообщает афганское издание Tolo News.

Ссылаясь на источники в силовых структурах, издание сообщает, что во время теракта погибли 43 человека. Также сообщается, что по крайней мере шесть человек получили ранения. Официально эта информация не подтверждена.

Издание также сообщает, что во время нападения в отеле проходила вечеринка. По словам источника, злоумышленники открыли огонь по гостям, которые там находились.

Министерство внутренних дел Афганистана пока официально подтвердило гибель пяти человек.

Телеканал Al Jazeera приводит заявление группировки "Талибан", которая взяла на себя ответственность за нападение.

В заявлении говорится, что в нападении участвовали пять бойцов, которые "вошли в здание и провели операцию, в результате которой погибли 10 иностранцев и представители афганского правительства".

По информации агентства Reuters, афганская авиакомпания Kam Air сообщила, что около 40 ее летчиков и членов экипажей, многие из которых являются иностранцами, находились в отеле, и там погибли 10 человек.

В то же время заместитель директора авиакомпании заявил, что он все еще пытается разыскать свой персонал и пока не может точно сказать, находятся ли они в безопасности.

Как сообщалось, среди погибших есть гражданин Украины, он был сотрудником местной авиакомпании.

По информации МИД Украины, кроме погибшего украинца, в гостинице находилось еще несколько граждан Украины, они находятся в безопасности.