Найти
АКТУАЛЬНО

Нападение на отель в Кабуле: 18 погибших, среди них - 14 иностранцев

Греки протестуют против использования "Македонии" в названии соседней страны

Гражданин Украины погиб при нападении террористов на отель в Кабуле

Турция ввела танки и спецназ на территорию Сирии

МИД Украины сообщает о нескольких погибших украинцах в Кабуле

Пожар в гостинице Праги: число погибших возросло до 4, среди них - иностранцы

Среди пострадавших во время нападения на отель в Кабуле могут быть украинцы - МИД






В результате нападения на отель в Кабуле погибли десятки людей - СМ

Воскресенье, 21 января 2018, 16:29
Версия для печати Комментарии

В результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле могли погибнуть несколько десятков человек.

Об этом сообщает афганское издание Tolo News.

Ссылаясь на источники в силовых структурах, издание сообщает, что во время теракта погибли 43 человека. Также сообщается, что по крайней мере шесть человек получили ранения. Официально эта информация не подтверждена.

Издание также сообщает, что во время нападения в отеле проходила вечеринка. По словам источника, злоумышленники открыли огонь по гостям, которые там находились.

Министерство внутренних дел Афганистана пока официально подтвердило гибель пяти человек.

Телеканал Al Jazeera приводит заявление группировки "Талибан", которая взяла на себя ответственность за нападение.

В заявлении говорится, что в нападении участвовали пять бойцов, которые "вошли в здание и провели операцию, в результате которой погибли 10 иностранцев и представители афганского правительства".

По информации агентства Reuters, афганская авиакомпания Kam Air сообщила, что около 40 ее летчиков и членов экипажей, многие из которых являются иностранцами, находились в отеле, и там погибли 10 человек.

В то же время заместитель директора авиакомпании заявил, что он все еще пытается разыскать свой персонал и пока не может точно сказать, находятся ли они в безопасности.

Как сообщалось, среди погибших есть гражданин Украины, он был сотрудником местной авиакомпании.

По информации МИД Украины, кроме погибшего украинца, в гостинице находилось еще несколько граждан Украины, они находятся в безопасности.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:23
Кандидаты на пост президента Чехии имеют равные шансы на победу - опрос
17:01
МИД Украины сообщает о нескольких погибших украинцах в Кабуле
16:51
Нападение на отель в Кабуле: 18 погибших, среди них - 14 иностранцев
16:43
Пожар в гостинице Праги: число погибших возросло до 4, среди них - иностранцы
16:29
В результате нападения на отель в Кабуле погибли десятки людей - СМ
16:03
Франция и Германия анонсировали подписание нового Елисейского договора
15:38
Нападение на отель в Кабуле: среди погибших еще могут быть украинцы
15:12
Франция требует срочно созвать Совбез ООН из-за ситуации в Сирии
14:49
В Ираке приговорили к смертной казни гражданку Германии, помогавшую ИГИЛ
13:53
фото
Греки протестуют против использования "Македонии" в названии соседней страны
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Офис вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Что меняет ассоциация: все детали "колбасных реформ", которые произойдут благодаря соглашению с ЕС

Никто не гарантирует, что продукты, которые попали в продажу, безопасны. Даже свежий кефир или колбаса могут оказаться не просто некачественными, но и вредными... Недостаточно увеличить только количество товаров с надписью "Made in Ukraine" в магазинах за границей...

Анатолий Марциновский, Европейская правда

Запрет молока и другие ужасы: правда и ложь о последствиях ассоциации с ЕС

Украинцам запретят сдавать молоко на молокозаводы, а также продавать его на рынках. И якобы все это записано в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом. В последние недели медиа переполнены подобными "страшилками". А что же на самом деле?


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  