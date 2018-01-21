Найти
АКТУАЛЬНО

Климкин сообщил о гибели шести украинцев в Кабуле

Девять граждан Украины погибли в результате теракта в Кабуле - ВВС

Нападение на отель в Кабуле: 18 погибших, среди них - 14 иностранцев

Греки протестуют против использования "Македонии" в названии соседней страны

МИД Украины сообщает о нескольких погибших украинцах в Кабуле

Пожар в гостинице Праги: число погибших возросло до 4, среди них - иностранцы

Гражданин Украины погиб при нападении террористов на отель в Кабуле






Кандидаты на пост президента Чехии имеют равные шансы на победу - опрос

Воскресенье, 21 января 2018, 17:23
Версия для печати Комментарии

Оба кандидата на пост президента Чехии имеют равные шансы на победу за неделю до второго тура выборов.

Об этом свидетельствуют результаты последнего соцопроса, сообщает Reuters.

Действующего президента Милоша Земана поддерживают 45,5% избирателей, а его конкурента бывшего руководителя Академии наук Иржи Драгоша - 45%. Еще 9,5% не определились или отказались отвечать, за кого будут голосовать.

Земан выиграл первый тур выборов, набрав значительно меньше, чем ожидалось - 38,6% голосов. Драгош занял второе место, его поддержали 26,6% избирателей.

73-летний Земан известен своими исламофобского взглядами и поддержкой отмены санкций Евросоюза против РФ, а также предлагает простить России аннексию Крыма, выплатив Украины денежную компенсацию.

68-летний Драгош - полная противоположность Земана, он поддерживает санкции против России и выступает против референдума о выходе Чехии из ЕС.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:56
Климкин сообщил о гибели шести украинцев в Кабуле
17:48
Девять граждан Украины погибли в результате теракта в Кабуле - ВВС
17:23
Кандидаты на пост президента Чехии имеют равные шансы на победу - опрос
17:01
МИД Украины сообщает о нескольких погибших украинцах в Кабуле
16:51
Нападение на отель в Кабуле: 18 погибших, среди них - 14 иностранцев
16:43
Пожар в гостинице Праги: число погибших возросло до 4, среди них - иностранцы
16:29
В результате нападения на отель в Кабуле погибли десятки людей - СМ
16:03
Франция и Германия анонсировали подписание нового Елисейского договора
15:38
Нападение на отель в Кабуле: среди погибших еще могут быть украинцы
15:12
Франция требует срочно созвать Совбез ООН из-за ситуации в Сирии
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Офис вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Что меняет ассоциация: все детали "колбасных реформ", которые произойдут благодаря соглашению с ЕС

Никто не гарантирует, что продукты, которые попали в продажу, безопасны. Даже свежий кефир или колбаса могут оказаться не просто некачественными, но и вредными... Недостаточно увеличить только количество товаров с надписью "Made in Ukraine" в магазинах за границей...

Анатолий Марциновский, Европейская правда

Запрет молока и другие ужасы: правда и ложь о последствиях ассоциации с ЕС

Украинцам запретят сдавать молоко на молокозаводы, а также продавать его на рынках. И якобы все это записано в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом. В последние недели медиа переполнены подобными "страшилками". А что же на самом деле?


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  