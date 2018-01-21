Кандидаты на пост президента Чехии имеют равные шансы на победу - опрос

Воскресенье, 21 января 2018, 17:23

Оба кандидата на пост президента Чехии имеют равные шансы на победу за неделю до второго тура выборов.

Об этом свидетельствуют результаты последнего соцопроса, сообщает Reuters.

Действующего президента Милоша Земана поддерживают 45,5% избирателей, а его конкурента бывшего руководителя Академии наук Иржи Драгоша - 45%. Еще 9,5% не определились или отказались отвечать, за кого будут голосовать.

Земан выиграл первый тур выборов, набрав значительно меньше, чем ожидалось - 38,6% голосов. Драгош занял второе место, его поддержали 26,6% избирателей.

73-летний Земан известен своими исламофобского взглядами и поддержкой отмены санкций Евросоюза против РФ, а также предлагает простить России аннексию Крыма, выплатив Украины денежную компенсацию.

68-летний Драгош - полная противоположность Земана, он поддерживает санкции против России и выступает против референдума о выходе Чехии из ЕС.