Тиллерсон заявил Лаврову о необходимости ускорить выполнение Минских соглашений

Среда, 24 января 2018, 17:42

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул необходимость ускорить выполнение Россией своих обязательств по Минским соглашениям.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

В телефонном разговоре стороны обсудили предстоящую встречу спецпредставителя США Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Что касается Украины, то госсекретарь напомнил о предстоящей встрече спецпредставителя США Волкера с российским представителем Сурковым и отметил необходимость ускорить выполнение Россией своих обязательств по Минским соглашениям и вернуться к деэскалации боевых действий на востоке Украины", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что во время разговора Тиллерсон и Лавров обсудили ситуацию в Сирии и Северной Корее.