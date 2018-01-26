В рамках миссии UNIFIER в Украину прибыли 50 канадских военных

Пятница, 26 января 2018, 10:32

В рамках канадской военной учебной миссии UNIFIER в Украину прибыли 50 канадских военных.

Об этом в Twitter сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Усиливаем наше канадское присутствие - дополнительных 50 военных прибыли в рамках операции UNIFIER. Поддерживаем Министерство обороны Украины в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины", - отметил дипломат.

Руководитель канадской военной тренировочной миссии в Украине подполковник Кристофер Ривз заявил, что по прибытии военных инструкторов миссия стала самой многочисленной с начала своей работы в Украине.

Канада официально продлила миссию военных инструкторов в Украине до конца марта 2019 года.

Целью операции UNIFIER является поддержка украинских вооруженных сил путем военного инструктажа и увеличения потенциала ради сохранения суверенитета Украины.