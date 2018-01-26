В рамках миссии UNIFIER в Украину прибыли 50 канадских военных

В рамках канадской военной учебной миссии UNIFIER в Украину прибыли 50 канадских военных.
Об этом в Twitter сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук.
"Усиливаем наше канадское присутствие - дополнительных 50 военных прибыли в рамках операции UNIFIER. Поддерживаем Министерство обороны Украины в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины", - отметил дипломат.
Підсилюємо нашу 🇨🇦 присутність - додаткових 50 військових прибули до #OpUNIFIER. Підтримуємо @DefenceU у відстоюванні #суверенітет, #безпека, #стабільність #Україна 🇺🇦 https://t.co/ylxemk5uRq— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 26 січня 2018 р.
Руководитель канадской военной тренировочной миссии в Украине подполковник Кристофер Ривз заявил, что по прибытии военных инструкторов миссия стала самой многочисленной с начала своей работы в Украине.
Approx. 50 additional @CanadianForces members arrived in #Ukraine 🇺🇦 this morning making this the largest #OpUNIFIER 🇨🇦 contingent since the start of the mission to help train and mentor the #Ukrainian military in its efforts to maintain #sovereignty, #Security & #Stability pic.twitter.com/EoVd5d1ruc— Kristopher Reeves (@LColKrisReeves) 26 січня 2018 р.
Канада официально продлила миссию военных инструкторов в Украине до конца марта 2019 года.
Целью операции UNIFIER является поддержка украинских вооруженных сил путем военного инструктажа и увеличения потенциала ради сохранения суверенитета Украины.