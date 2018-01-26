У рамках місії UNIFIER в Україну прибули 50 канадських військових

У рамках канадської військової навчальної місії UNIFIER в Україні прибули 50 канадських військових.
Про це у Twitter повідомив посол Канади в Україні Роман Ващук.
"Підсилюємо нашу канадську присутність - додаткових 50 військових прибули у рамках операції UNIFIER. Підтримуємо Міністерство оборони України у відстоюванні суверенітету, безпеки та стабільності України", - зазначив дипломат.
Підсилюємо нашу 🇨🇦 присутність - додаткових 50 військових прибули до #OpUNIFIER. Підтримуємо @DefenceU у відстоюванні #суверенітет, #безпека, #стабільність #Україна 🇺🇦 https://t.co/ylxemk5uRq— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 26 січня 2018 р.
Керівник канадської військової тренувальної місії в Україні підполковник Крістофер Рівз заявив, що після прибуття військових інструкторів місія стала найчисельнішою з початку своєї роботи в Україні.
Approx. 50 additional @CanadianForces members arrived in #Ukraine 🇺🇦 this morning making this the largest #OpUNIFIER 🇨🇦 contingent since the start of the mission to help train and mentor the #Ukrainian military in its efforts to maintain #sovereignty, #Security & #Stability pic.twitter.com/EoVd5d1ruc— Kristopher Reeves (@LColKrisReeves) 26 січня 2018 р.
Канада офіційно продовжила місію військових інструкторів в Україні до кінця березня 2019 року.
Метою операції UNIFIER є підтримка українських збройних сил шляхом надання військового інструктажу і збільшення потенціалу заради збереження суверенітету України.