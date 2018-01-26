У рамках місії UNIFIER в Україну прибули 50 канадських військових

П'ятниця, 26 січня 2018, 10:32

У рамках канадської військової навчальної місії UNIFIER в Україні прибули 50 канадських військових.

Про це у Twitter повідомив посол Канади в Україні Роман Ващук.

"Підсилюємо нашу канадську присутність - додаткових 50 військових прибули у рамках операції UNIFIER. Підтримуємо Міністерство оборони України у відстоюванні суверенітету, безпеки та стабільності України", - зазначив дипломат.

Керівник канадської військової тренувальної місії в Україні підполковник Крістофер Рівз заявив, що після прибуття військових інструкторів місія стала найчисельнішою з початку своєї роботи в Україні.

Канада офіційно продовжила місію військових інструкторів в Україні до кінця березня 2019 року.

Метою операції UNIFIER є підтримка українських збройних сил шляхом надання військового інструктажу і збільшення потенціалу заради збереження суверенітету України.