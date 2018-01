У рамках місії UNIFIER в Україну прибули 50 канадських військових

У рамках канадської військової навчальної місії UNIFIER в Україні прибули 50 канадських військових.

Про це у Twitter повідомив посол Канади в Україні Роман Ващук.

"Підсилюємо нашу канадську присутність - додаткових 50 військових прибули у рамках операції UNIFIER. Підтримуємо Міністерство оборони України у відстоюванні суверенітету, безпеки та стабільності України", - зазначив дипломат.

Керівник канадської військової тренувальної місії в Україні підполковник Крістофер Рівз заявив, що після прибуття військових інструкторів місія стала найчисельнішою з початку своєї роботи в Україні.

Approx. 50 additional @CanadianForces members arrived in #Ukraine 🇺🇦 this morning making this the largest #OpUNIFIER 🇨🇦 contingent since the start of the mission to help train and mentor the #Ukrainian military in its efforts to maintain #sovereignty, #Security & #Stability pic.twitter.com/EoVd5d1ruc