США готовятся обнародовать доклад о новых санкциях против России

Понедельник, 29 января 2018, 18:59

Минфин США планирует сделать еще один шаг в деле новых санкций против России, опубликовав список компаний и лиц, которые будут наказаны за бизнес с подсанкционными российскими компаниями.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах в интервью CNN.

"Минфин планирует действовать сегодня, выпустить доклад и вывести этот процесс на шаг вперед", - сказал он.

При этом он не уточнил, будет ли санкционный список опубликован уже сегодня и насколько объемным он будет.

Представитель Белого дома уточнил позже, что они ожидают, что в списке будут лица, которые возможно являются нарушителями.

Напомним, глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что его ведомство в ближайшее время объявит новые меры в рамках закона о санкциях в отношении России.

Как известно, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

Сам Трамп критиковал этот закон за "посягательство на полномочия исполнительной власти".

Администрация США долгое время тянула с публикацией документа с установками, по которым к санкционному перечню будут добавлять новые имена и компании.