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США готуються оприлюднити доповідь про нові санкції проти Росії

Понеділок, 29 січня 2018, 18:59
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Мінфін США планує зробити ще один крок у справі нових санкцій проти Росії, опублікувавши список компаній і осіб, які будуть покарані за бізнес з підсанкційними російськими компаніями.

Про це заявив заступник пресс-секретаря Білого дому Радж Шах в інтерв'ю CNN.

"Мінфін планує діяти сьогодні, випустити доповідь і вивести цей процес на крок вперед" - сказав він.

При цьому він не уточнив, чи буде список опублікований вже сьогодні і наскільки об’ємним він буде.

Представник Білого дому уточнив пізніше, що вони очікують, що в списку будуть особи, які можливо є порушниками.

Нагадаємо, глава Мінфіну США Стівен Мнучін заявив, що його відомство найближчим часом оголосить нові заходи в рамках закону про санкції щодо Росії.

Як відомо, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про введення нових санкцій проти Росії, Ірану і Північної Кореї. Сам Трамп критикував цей закон за "посягання на повноваження виконавчої влади".

Адміністрація США тривалий час зволікала з публікацією документа з установками, за якими до санкційного переліку додаватимуть нові імена і компанії.

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