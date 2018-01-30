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Ирландия в мае проведет референдум об отмене запрета на аборты

Вторник, 30 января 2018, 08:28
Версия для печати Комментарии

Правительство Ирландии согласилось провести в конце мая референдум о реформировании законодательства, которое практически полностью запрещает аборты.

Об этом сообщает ВВС.

На голосование вынесут вопрос о том, необходимо ли отменить так называемую "восьмую поправку" в Конституции, которая с 1983 года признает равные права на жизнь плода и матери во время беременности.

В настоящее время в Ирландии аборт возможен только тогда, когда жизнь женщины находится под угрозой, но не в случае изнасилования, инцеста или смертельной аномалии плода.

Премьер-министр Лео Варадкар заявил, что он будет проводить кампанию за либерализацию действующего законодательства.

До голосования министр здравоохранения страны подготовит законопроект, предусматривающий предоставление неограниченного доступа к абортам для женщин до 12 недели беременности и в исключительных случаях после этого срока.

Точная дата референдума будет назначена после обсуждения в парламенте Ирландии.

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