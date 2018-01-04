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ЕС критикует торговую блокаду США в отношении Кубы

Четверг, 04 января 2018, 13:11
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Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини раскритиковала торговое эмбарго США в отношении Кубы.

Об этом она заявила во время визита в Гавану, сообщает AFP.

"Блокада - это не решение. Мы, европейцы, говорили это нашим американским друзьям много раз. В противоположность тем, кто строит стены и закрывает двери, мы, европейцы, хотим строить мосты и открывать ворота для сотрудничества и диалога", - сказала Могерини.

Напомним, США и Куба восстановили дипломатические отношения в 2015 году, во времена работы администрации Барака Обамы. Впоследствии Вашингтон отменил часть торговых ограничений с Гаваной.

Однако отношения между двумя странами ухудшились после прихода к власти Дональда Трампа. В конце сентября 2017 года США отозвали более половины своего дипломатического персонала с Кубы из-за "акустической атаки" против группы американских дипломатов.

Кроме того, США бессрочно прекратили выдачу виз на острове, а также призвали американских туристов не посещать Кубу.

В ноябре 2017 года Минфин США ввел ограничения на сотрудничество американских фирм с силовыми структурами Кубы.

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