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Истребители НАТО в 2017 году сопроводили 130 российских самолетов над Балтикой

Суббота, 06 января 2018, 13:55
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Дислоцированные в Литве и Эстонии истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования по сравнению с предыдущим годом в 2017 году сопровождали больше российских военных самолетов, летевших рядом с границами Балтийских стран, однако меньше, чем в 2015-м.

Об этом сообщает портал Delfi  со ссылкой на данные Минобороны Литвы.

В прошлом году натовские истребители сопроводили около 130 самолетов, летевших над Балтийским морем.

В позапрошлом году истребители взлетали около 110 раз, в 2015-м - около 160, а в 2014-м - около 140 раз.

Истребители разных стран НАТО дежурят по четыре месяца в миссии базируются на базах ВВС Литвы в Шяуляй и в Эстонии - в Эмари.

В пятницу под литовским Шяуляй приземлились четыре датских истребителя, которые будут выполнять миссию воздушной полиции НАТО в Балтийских странах.

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