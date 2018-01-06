Турция и Германия договорились сделать все для улучшения отношений

Суббота, 06 января 2018, 15:38

Министры иностранных дел Германии и Турции в субботу договорились сделать все для улучшения отношений, которые ухудшились на фоне репрессий Анкары после попытки переворота.

Об этом сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль указал на исторические связи между странами, в частности, роль турецких работников в восстановлении Германии после Второй мировой войны, турецкое гостеприимство по отношению к немецким беженцев во время фашистской эпохи и трехмиллионную турецкую общину.

"Для нас обоих дело чести сделать все возможное, чтобы преодолеть трудности, существовавшие в германо-турецких отношениях, и найти общую основу в будущем, помня все, что связывает нас вместе", - сказал Габриэль.

Министры признали, что разногласия между странами сохраняются. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, камнем преткновения является вопрос вступления Турции в ЕС - развитие событий, против которого сейчас выступает Германия.

"Нам выгодно преодолеть разногласия и продолжать идти общим путем. Мы должны сосредоточиться на вопросах, которые являются выигрышными для обеих наших стран, таких как Таможенный союз", - сказал он.

Напомним, в конце прошлого года министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил использовать будущее соглашение ЕС с Великобританией по Brexit как новую модель отношений с другими странами, в частности Украины и Турцией.