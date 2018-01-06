Найти
АКТУАЛЬНО

"Лысую" елку из Рима могут превратить в музейный экспонат

В польском Лодзи в рамках декоммунизации дважды переименовывали площадь Победы

Великобритания пока не рассматривает возможность безвиза с Украиной - посол

ВВС США опубликовали видео перехвата российских Су-30 над Балтикой

Встреча Совбеза ООН по Ирану переросла в критику в адрес США

Макрон сказал Еродгану: шансов на вступление Турции в ЕС сейчас нет

В Копенгагене нашли пустой украденную бутылку водки за 1,1 млн евро






Турция и Германия договорились сделать все для улучшения отношений

Суббота, 06 января 2018, 15:38
Версия для печати Комментарии

Министры иностранных дел Германии и Турции в субботу договорились сделать все для улучшения отношений, которые ухудшились на фоне репрессий Анкары после попытки переворота.

Об этом сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль указал на исторические связи между странами, в частности, роль турецких работников в восстановлении Германии после Второй мировой войны, турецкое гостеприимство по отношению к немецким беженцев во время фашистской эпохи и трехмиллионную турецкую общину.

"Для нас обоих дело чести сделать все возможное, чтобы преодолеть трудности, существовавшие в германо-турецких отношениях, и найти общую основу в будущем, помня все, что связывает нас вместе", - сказал Габриэль.

Министры признали, что разногласия между странами сохраняются. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, камнем преткновения является вопрос вступления Турции в ЕС - развитие событий, против которого сейчас выступает Германия.

"Нам выгодно преодолеть разногласия и продолжать идти общим путем. Мы должны сосредоточиться на вопросах, которые являются выигрышными для обеих наших стран, таких как Таможенный союз", - сказал он.

Напомним, в конце прошлого года министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил использовать будущее соглашение ЕС с Великобританией по Brexit как новую модель отношений с другими странами, в частности Украины и Турцией.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:50
В Австрии от схода лавины погибли двое немецких лыжников
16:28
"Лысую" елку из Рима могут превратить в музейный экспонат
15:58
Посол Британии предостерегла Киев от давления на антикоррупционные органы
15:38
Турция и Германия договорились сделать все для улучшения отношений
14:47
В польском Лодзи в рамках декоммунизации дважды переименовывали площадь Победы
14:17
Тиллерсон: в отношениях с РФ краеугольным камнем остается вопрос Украины
13:55
Истребители НАТО в 2017 году сопроводили 130 российских самолетов над Балтикой
13:21
Порошенко: членство в ЕС и НАТО - перспектива не 2018 года, но это реалистично
12:59
В Минюсте Германии заявили, что полиции не хватает 15 тысяч сотрудников
12:48
Великобритания пока не рассматривает возможность безвиза с Украиной - посол
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Виктор Константинов, для Европейской правды

Конец "иранской революции": как возникли и куда пропали протесты в исламской республике

Новогодние протесты не стали началом нового этапа политической истории страны, но они не будут забыты ни в Иране, ни за рубежом. До сих пор неясно, как скоро повторятся такие процессы – и насколько масштабными они станут в следующий раз...

Виктория Вдовиченко, для Европейской правды

Итальянский вызов для Украины и ЕС: чем грозят первые выборы 2018 года

Оба вероятных сценария коалиции несут угрозу как для Украины, так и для ЕС, ведь потенциальные победители итальянских выборов дружат с Кремлем. Будет ли у ЕС достаточно сил, чтобы удержать европейское единство – этот вопрос обещает стать одним из ключевых в 2018 году...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  