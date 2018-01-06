Посол Британии предостерегла Киев от давления на антикоррупционные органы

Давление на антикоррупционные органы, усилившееся в Украине в последнее время, создает серьезные риски.
Об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в интервью изданию "Новое время".
По ее словам, такое давление может серьезно отразиться на репутации Украины, которую она успешно создавала в течение нескольких последних лет.
Как отметила посол, речь даже может идти о дальнейшей международную поддержку Украины. Гоф также отметила, что без эффективной борьбы с коррупцией новые инвестиции в страну не придут.
"Здесь представлено много известных британских компаний - Land Rover, JCB, Mark & Spencer и множество других, они постоянно говорят мне, что их развитие здесь тормозит коррупция, огромное количество регуляций и высокие налоговые ставки", - сказала Гоф.
Как сообщалось, представницвто ЕС в Украине надеется, что украинская власть примет меры для предотвращения нападений на антикоррупционных активистов.