Посол Британии предостерегла Киев от давления на антикоррупционные органы

Суббота, 06 января 2018, 15:58

Давление на антикоррупционные органы, усилившееся в Украине в последнее время, создает серьезные риски.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в интервью изданию "Новое время".

По ее словам, такое давление может серьезно отразиться на репутации Украины, которую она успешно создавала в течение нескольких последних лет.

Как отметила посол, речь даже может идти о дальнейшей международную поддержку Украины. Гоф также отметила, что без эффективной борьбы с коррупцией новые инвестиции в страну не придут.

"Здесь представлено много известных британских компаний - Land Rover, JCB, Mark & ​​Spencer и множество других, они постоянно говорят мне, что их развитие здесь тормозит коррупция, огромное количество регуляций и высокие налоговые ставки", - сказала Гоф.

Как сообщалось, представницвто ЕС в Украине надеется, что украинская власть примет меры для предотвращения нападений на антикоррупционных активистов.