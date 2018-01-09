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В Германии могут отказаться от цели сократить выбросы на 40% к 2020 году

Вторник, 09 января 2018, 07:52
Версия для печати Комментарии

Представители партий на переговорах по формированию нового немецкого правительства предлагают отказаться от "нереального" целевого показателя - сокращения выбросов углекислого газа на 40 процентов к 2020 году.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Участники зондирующих переговоров о формировании "большой коалиции" от Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) предлагают отказаться от важного целевого показателя по защите климата, который ранее был зафиксирован правительством Германии.

Речь идет об обязательствах страны сократить к 2020 году выбросы углекислого газа на 40 процентов в сравнении с 1990 годом.

Как сообщили агентству dpa в понедельник, 8 января, источники, знакомые с ходом переговоров, об этом договорились представители трех партий в переговорной группе, которая занимается вопросами энергетики, климата и защиты окружающей среды.

В предложении, которое еще не одобрено лидерами партий и фракций, отмечается, что эта краткосрочная цель не может быть достигнута к 2020 году, учитывая нынешнюю ситуацию. Одновременно предлагается принять пакет мер, который бы обеспечил достижение этого показателя в начале 2020-х годов.

Также участники возможной "большой коалиции" планируют сохранить другой целевой показатель - сокращение выбросов на 55 процентов к 2030 году.

Напомним, 7 января в Берлине начались консультации для подготовки к переговорам между ХДС, ХСС и СДПГ о формировании правительства.

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