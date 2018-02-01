Совет Европы в феврале может принять новый план действий для Украины

Четверг, 01 февраля 2018, 18:04

Новый план действий Совета Европы для Украины на следующие четыре года может быть принят в середине текущего месяца.

Об этом заявил руководитель проектов Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Офиса СЕ в Украине Сергей Ткаченко, передает Интерфакс-Украина.

"У нас закончился план действий Совета Европы для Украины 2015-2017 года. Мы надеемся, что в середине февраля будет принят новый план действий на следующие четыре года", - сказал Ткаченко.

Он также напомнил, что по просьбе украинской власти Венецианская комиссия давала оценку ряду важнейших законов и законопроектов. В частности, за последние два года выводы и рекомендации были представлены по законопроектам о мирных собраниях, по законам о так называемой партийной диктатуре, о выборах народных депутатов, по закону о Конституционном Суде, законопроекту о приведении в соответствие с Конституцией регламента Верховной Рады.

"Но это не единственная форма работы Венецианской комиссии и Офиса СЕ в Украине. Есть много проектов, но среди них три главных - парламентская реформа, конституционная реформа и избирательная реформа", - сказал Ткаченко.