Найти
АКТУАЛЬНО

Премьер Польши объяснил изменение закона об Институте нацпамяти: боремся с ложью

Польша законом о "бандеризме" попрала честь и достоинство Украины - заявление депутатов

Швейцария ввела санкции против дочерней компании "Газпромбанка" РФ

В Нидерландах хотят запретить иностранное финансирование партий

Израиль отзовет посла из Польши - СМИ

Климкин о польском законе: идея признать нации преступными ведет в никуда

Израиль категорически против скандального польского закона о Холокосте






Совет Европы в феврале может принять новый план действий для Украины

Четверг, 01 февраля 2018, 18:04
Версия для печати Комментарии

Новый план действий Совета Европы для Украины на следующие четыре года может быть принят в середине текущего месяца.

Об этом заявил руководитель проектов Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Офиса СЕ в Украине Сергей Ткаченко, передает Интерфакс-Украина.

"У нас закончился план действий Совета Европы для Украины 2015-2017 года. Мы надеемся, что в середине февраля будет принят новый план действий на следующие четыре года", - сказал Ткаченко.

Он также напомнил, что по просьбе украинской власти Венецианская комиссия давала оценку ряду важнейших законов и законопроектов. В частности, за последние два года выводы и рекомендации были представлены по законопроектам о мирных собраниях, по законам о так называемой партийной диктатуре, о выборах народных депутатов, по закону о Конституционном Суде, законопроекту о приведении в соответствие с Конституцией регламента Верховной Рады.

"Но это не единственная форма работы Венецианской комиссии и Офиса СЕ в Украине. Есть много проектов, но среди них три главных - парламентская реформа, конституционная реформа и избирательная реформа", - сказал Ткаченко.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:32
Топ-дипломат Госдепа США ушел в отставку
08:06
Премьер Польши объяснил изменение закона об Институте нацпамяти: боремся с ложью
07:47
фото, видео
Массовая драка в Кале: 5 мигрантов получили огнестрельные ранения
20:53
Польша законом о "бандеризме" попрала честь и достоинство Украины - заявление депутатов
20:09
Фото
В налоговой службе Анкары взорвался паровой котел
19:48
В Турции передумали освобождать из-под стражи главу филиала Amnesty International
19:17
Швейцария ввела санкции против дочерней компании "Газпромбанка" РФ
18:52
Исполнителя наезда на людей у ​​мечети в Лондоне признали виновным в убийстве
18:18
Венгрия угрожает выйти из переговоров ООН по миграции
18:04
Совет Европы в феврале может принять новый план действий для Украины
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Герасимчук, для Европейской правды

Новое правительство на фоне антикоррупционных протестов: выйдет ли Румыния из политического кризиса

Назначение нового правительства не ослабило политический кризис в Румынии. Скорее наоборот, массовые антикоррупционные протесты, продолжающиеся больше года, уже заставили реагировать Брюссель. Впрочем, правящие социал-демократы не планируют сворачивать свой конфронтационный курс (укр.)

Борис Кобаль, Елена Курята, для Европейской правды

Накормить Канаду: к каким сюрпризам надо быть готовым украинским экспортерам

Как сделать рынок Канады ближе к украинским экспортерам? Ведь канадцы жестко контролируют сельскохозяйственную продукцию, которая пересекает их границу. Это требует от украинских экспортеров основательной подготовки (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  