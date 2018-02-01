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Рада Європи у лютому може прийняти новий план дій для України

Четвер, 01 лютого 2018, 18:04
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Новий план дій Ради Європи для України на наступні чотири роки може бути ухвалено в середині поточного місяця.

Про це заявив керівник проектів Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) Офісу РЄ в Україні Сергій Ткаченко, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас закінчився план дій Ради Європи для України 2015-2017 роки. Ми сподіваємося, що в середині лютого буде прийнято новий план дій на наступні чотири роки", - сказав Ткаченко.

Він також нагадав, що на прохання української влади Венеціанська комісія давала оцінку низці найважливіших законів і законопроектів. Зокрема, за останні два роки висновки та рекомендації були представлені щодо законопроектів про мирні збори, щодо законів про так звану партійну диктатуру, про вибори народних депутатів, щодо закону про Конституційний Суд, законопроекту про приведення у відповідність до Конституції регламенту Верховної Ради.

"Але це не єдина форма роботи Венеціанської комісії та Офісу РЄ в Україні. Є багато проектів, але серед них три головні - парламентська реформа, конституційна реформа та виборча реформа", - сказав Ткаченко.

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