Премьер Польши говорит, что за помощь евреям поляков репрессировали больше всех

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше были самые большие репрессии за помощь евреям.
Об этом сообщает "Польское радио".
На встрече с жителями Холма Моравецкий заявил, что польский народ заслуживает дерево "Праведник народов мира".
"Потому что у нас были крупнейшие немецкие репрессии за помощь евреям, именно у нас евреям помогало наибольшее количество людей", - сказал польский премьер.
По его словам, борьба за историческую правду в общих интересах Польши и Израиля.
"У нас почти тысяча лет сотрудничества на одной земле с евреями, это нельзя сравнить с другими странами в Европе и мире. Евреи чувствовали себя на наших землях счастливыми", - сказал Моравецкий.
Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти Польши. В то же время он направил закон в Конституционный суд на проверку.
Закон среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.
Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта о Институте национальной памяти.