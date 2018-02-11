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Премьер Польши говорит, что за помощь евреям поляков репрессировали больше всех

Воскресенье, 11 февраля 2018, 16:06
Версия для печати Комментарии

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше были самые большие репрессии за помощь евреям.

Об этом сообщает "Польское радио".

На встрече с жителями Холма Моравецкий заявил, что польский народ заслуживает дерево "Праведник народов мира".

"Потому что у нас были крупнейшие немецкие репрессии за помощь евреям, именно у нас евреям помогало наибольшее количество людей", - сказал польский премьер.

По его словам, борьба за историческую правду в общих интересах Польши и Израиля.

 "У нас почти тысяча лет сотрудничества на одной земле с евреями, это нельзя сравнить с другими странами в Европе и мире. Евреи чувствовали себя на наших землях счастливыми", - сказал Моравецкий.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти Польши. В то же время он направил закон в Конституционный суд на проверку.

Закон среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта о Институте национальной памяти.

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