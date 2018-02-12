Аэропорт Лондона закрыли из-за найденной в Темзе бомбы времен Второй мировой

Аэропорт Лондон-Сити закрыли после того как неподалеку в Темзе была найдена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает BBC.
Находку обнаружили в воскресенье утром в доках во время плановых работ в аэропорту на востоке британской столицы.
Специалисты позже подтвердили взрывной характер найденного устройства и аэропорт был закрыт в 22.00.
Администрация аэропорта Лондон-Сити советует пассажирам не ехать в аэропорт и обращаться за информацией к своей авиакомпании.
В районе, где было найдено бомбу, установили периметр безопасности. Жителей окрестных домов эвакуировали
Полиция вместе с представителями ВМС Великобритании работают над обезвреживанием взрывчатки.