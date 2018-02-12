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Аэропорт Лондона закрыли из-за найденной в Темзе бомбы времен Второй мировой

Понедельник, 12 февраля 2018, 08:02
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Аэропорт Лондон-Сити закрыли после того как неподалеку в Темзе была найдена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает BBC.

Находку обнаружили в воскресенье утром в доках во время плановых работ в аэропорту на востоке британской столицы.

Специалисты позже подтвердили взрывной характер найденного устройства и аэропорт был закрыт в 22.00.

Администрация аэропорта Лондон-Сити советует пассажирам не ехать в аэропорт и обращаться за информацией к своей авиакомпании.

В районе, где было найдено бомбу, установили периметр безопасности. Жителей окрестных домов эвакуировали

Полиция вместе с представителями ВМС Великобритании работают над обезвреживанием взрывчатки.

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