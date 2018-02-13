Найти
АКТУАЛЬНО

Саакашвили в Польше заявил о "незаконном похищении"

Польша подтвердила, что приняла Саакашвили

МИД Германии к годовщине "Минска-2": сделано слишком мало

Полторак не поедет в НАТО из-за "блокады" со стороны Венгрии

Карнавал в Германии: Трампа показали в "компрометирующей" позе с российским медведем

Донбассу нужны 20 тысяч миротворцев: отчет для Мюнхенской конференции безопасности

Порошенко сказал в Австрии, что закон об антикоррупционном суде скоро примут






В РФ подтвердили гибель четырех россиян от авиаудара США в Сирии

Вторник, 13 февраля 2018, 08:40
Версия для печати Комментарии

Российская группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team назвала имена российских бойцов частной военной компании, известной как "ПГК Вагнер", погибших при авиаударе коалиции во главе с США 7 февраля.

Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По данным CIT, от ударов коалиции погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбест Свердловской области и Владимир Логинов.

Как утверждает организация, Ладыгин и Косотуров ранее воевали на Донбассе, а Логинов был активным участником казацкого движения.

Минобороны РФ утверждает, что россияне от авиаударов коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор не пострадали.

Вместе с тем сопредседатель движения "Другая Россия" Александр Аверин заявил, что в числе погибших также член организации Кирилл Ананьев.

9 февраля телеканал CBS со ссылкой на источники в Министерстве обороны США сообщал, что в результате ударов пострадали "русские наемники".

Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция нанесла авиаудар по силам сирийского режима 7 февраля. По разным данным, в результате погибли от 45 до 100 человек.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:59
В Анкаре улицу с посольством США переименуют в честь турецкой операции в Сирии
08:40
В РФ подтвердили гибель четырех россиян от авиаудара США в Сирии
08:11
В США сенаторы требуют у Трампа ввести санкции против фигурантов "кремлевского списка"
08:03
Омелян уточнил когда в Украину будет летать Ryanair
20:00
Путин заявил, что поговорил по телефону с Трампом
19:42
Саакашвили в Польше заявил о "незаконном похищении"
19:23
Турецкие корабли четвертый день блокируют буровое судно у Кипра
18:55
Польша подтвердила, что приняла Саакашвили
18:44
МИД Германии к годовщине "Минска-2": сделано слишком мало
18:27
ЕС поможет Албании реагировать на миграционные вызовы на границах
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Панченко, Европейская правда

Ни слова о войне: как ради ЕС балканские страны идут навстречу вчерашним врагам

Перекрытый центр Загреба, полицейские кордоны, снайперы на крышах – город готовится к историческому визиту. Впервые за много лет в столицу Хорватии приехал президент Сербии. Президент страны, которая еще недавно вела с Хорватией войну и которую многие хорватов считают своим врагом...

Хюг Мингарелли, посол Евросоюза

Никакого оправдания задержке: статья посла ЕС о приоритетах Украины

Регистрация законопроектов, которые противоречат или даже вредят Соглашению об ассоциации, таких как "Покупай украинское, плати украинцам!", может привести к потере Украиной международной репутации и нарушению обязательств, взятых ею в отношениях с ЕС.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  