В РФ подтвердили гибель четырех россиян от авиаудара США в Сирии

Вторник, 13 февраля 2018, 08:40

Российская группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team назвала имена российских бойцов частной военной компании, известной как "ПГК Вагнер", погибших при авиаударе коалиции во главе с США 7 февраля.

Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По данным CIT, от ударов коалиции погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбест Свердловской области и Владимир Логинов.

Как утверждает организация, Ладыгин и Косотуров ранее воевали на Донбассе, а Логинов был активным участником казацкого движения.

Минобороны РФ утверждает, что россияне от авиаударов коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор не пострадали.

Вместе с тем сопредседатель движения "Другая Россия" Александр Аверин заявил, что в числе погибших также член организации Кирилл Ананьев.

9 февраля телеканал CBS со ссылкой на источники в Министерстве обороны США сообщал, что в результате ударов пострадали "русские наемники".

Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция нанесла авиаудар по силам сирийского режима 7 февраля. По разным данным, в результате погибли от 45 до 100 человек.