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В РФ підтвердили загибель чотирьох росіян від авіаудару США в Сирії

Вівторок, 13 лютого 2018, 08:40
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Російська група незалежних дослідників Conflict Intelligence Team назвала імена російських бійців приватної військової компанії, відомої як "ПВК Вагнер", які загинули при авіаударі коаліції на чолі з США 7 лютого.

Про це повідомляє газета "Коммерсант".

За даними CIT, від ударів коаліції загинули Олексій Ладигін з Рязані, Станіслав Матвєєв і Ігор Косотуров з міста Азбест Свердловської області і Володимир Логінов.

Як стверджує організація, Ладигін і Косотуров раніше воювали на Донбасі, а Логінов був активним учасником козацького руху.

Міноборони РФ стверджує, що росіяни від авіаударів коаліції в сирійській провінції Дейр-ез-Зор не постраждали.

Разом з тим співголова руху "Інша Росія" Олександр Аверін заявив, що в числі загиблих також член організації Кирило Ананьєв.

9 лютого телеканал CBS з посиланням на джерела в Міністерстві оборони США повідомляв, що в результаті ударів постраждали "російські найманці".

Очолювана США міжнародна антитерористична коаліція завдала авіаудару по силах сирійського режиму 7 лютого. За різними даними, в результаті загинули від 45 до 100 осіб.

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