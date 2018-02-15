Посол ЕС в РФ: нынешний период может стать опаснее холодной войны

Четверг, 15 февраля 2018, 08:21

Отношения между ЕС и Россией находятся низком уровне, а нынешний период может стать опаснее холодной войны.

Об этом заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер в интервью газете "Коммерсант".

Он напомнил, что в период холодной войны было заключено несколько важных соглашений в области контроля над вооружениями: Договор по открытому небу, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

"А сегодня стороны не только не могут заключить новые договоренности, но и ставят под удар существующие соглашения", - сказал Эдерер.

"Если мы не будем пытаться минимизировать угрозы, проистекающие из сложившейся ситуации, то нынешний период может стать более опасным, чем холодная война" подчеркнул дипломат.

По его словам, 2,5 года участия в переговорах по Донбасса в рамках "нормандского формата" показали, что между ЕС и Россией существует взаимное отсутствие доверия, а также различное понимание того, как страны дошли до такой стадии отношений.

"Отношения между Евросоюзом и Россией, как мне кажется, находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны", - сказал Эдерер.

Посол также подчеркнул, что есть некоторые признаки стабилизации ситуации, о чем свидетельствует стремление обеих сторон поддерживать каналы коммуникации.