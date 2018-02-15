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Посол ЄС в РФ: нинішній період може стати небезпечнішим за холодну війну

Четвер, 15 лютого 2018, 08:21
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Відносини між ЄС і Росією перебувають найнижчому рівні, а нинішній період може стати не безпечнішим за холодну війну.

Про це заявив посол ЄС у Росії Маркус Едерер в інтерв’ю газеті "Коммерсант".

Він нагадав, що у період холодної війни було укладено кілька важливих угод у галузі контролю над озброєннями: Договір з відкритого неба, Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

"А сьогодні сторони не тільки не можуть укласти нові домовленості, але і ставлять під удар існуючі угоди" - сказав Едерер.

"Якщо ми не будемо намагатися мінімізувати загрози, які виникають з ситуації, що склалася, то нинішній період може стати більш небезпечним, ніж холодна війна" наголосив дипломат.

За його словами, 2,5 року участі в переговорах щодо Донбасу в рамках "нормандського формату" показали, що між ЄС і Росією існує взаємна відсутність довіри, а також різне розуміння того, як країни дійшли до такої стадії відносин.

"Відносини між Євросоюзом і Росією, як мені видається, знаходяться на найнижчому рівні з моменту закінчення холодної війни", - сказав Едерер.

Посол також підкреслив, що є деякі ознаки стабілізації ситуації, про що свідчать прагнення обох сторін підтримувати канали комунікації.

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