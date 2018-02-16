Украина и Молдова возобновили политические консультации на уровне МИД

Пятница, 16 февраля 2018, 08:49

15 февраля были восстановлены политические консультации между Украиной и Молдовой на уровне МИД.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

"15 февраля 2018 года в Киеве состоялись украинско-молдавские политические консультации на уровне заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднар и государственного секретаря Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Татьяны Молчан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе консультаций стороны обсудили график визитов и встреч на уровне руководства двух государств, взаимодействие в рамках международных организаций, проблемные вопросы украинско-молдавских отношений, приднестровское урегулирование, информационную безопасность и культурно-гуманитарное сотрудничество.

"Политические консультации показали заинтересованность сторон в интенсификации украинско-молдавского взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форматов сотрудничества", - отметили в МИД.