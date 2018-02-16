Україна та Молдова відновили політичні консультації на рівні МЗС

15 лютого були відновлені політичні консультації між Україною та Молдовою на рівні МЗС.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС.
"15 лютого 2018 року у м. Києві відбулися українсько-молдовські політичні консультації на рівні заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара та державного секретаря Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Тетяни Молчан", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що під час консультацій сторони обговорили графік візитів і зустрічей на рівні керівництва двох держав, взаємодію у рамках міжнародних організацій, проблемні питання українсько-молдовських відносин, придністровське врегулювання, інформаційну безпеку та культурно-гуманітарне співробітництво.
"Політичні консультації засвідчили зацікавленість сторін в інтенсифікації українсько-молдовської взаємодії як на двосторонньому рівні, так і в рамках багатосторонніх форматів співпраці", - зазначили в МЗС.