Найти
АКТУАЛЬНО

Неизвестные разрисовали ворота посольства Польши в Тель-Авиве свастиками

Финляндия готова участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе

Президента Банка Латвии задержали в рамках коррупционного дела

В результате авиакатастрофы в Иране погибли 66 человек

В Израиле от наводнения спасли 50 украинских туристов

В Иране разбился пассажирский самолет, на борту было до 60 человек

Климкин оправдал датского министра, который не стал говорить о реформах в Украине






Президент Австрии предостерег ультраправых от клеветы на государственные СМИ

Воскресенье, 18 февраля 2018, 16:11
Версия для печати Комментарии

Президент Австрии Александр Ван дер Белен предостерег ультраправую "Партию свободы" (FPO) против применения клеветы для дискредитации журналистов после серии вербальных нападений на государственное телевидение.

Об этом сообщает The Local.

"Клевете, а также обвинениям против кого-то без всякой сути, нет места в публичных дебатах", - сказал Ван дер Беллен.

Австрийской президент таким образом отреагировал на ряд противоречивых заявлений главы FPO Хайнца-Кристиана Штрахе, направленных, в частности, на государственную телекомпанию.

Штрахе, который является заместителем канцлера, разместил в социальных сетях фотографию известного телеведущего новостей с текстом: "Существует место, где ложь становится новостью - это ORF" (Austrian Broadcasting Corporation). Позже Штрахе заявил, что это была "сатира".

 "Свобода выражения мнения, свобода прессы и независимость средств массовой информации являются непременными условиями динамической либеральной демократии, как и возможность критических замечаний относительно политиков", - добавил Ван дер Белен.

Правые партии регулярно критикуют государственное телевидение, считая, что оно традиционно поддерживает социал-демократов и консерваторов.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:45
Бывший соратник Ле Пен запустил собственное антиевропейское движение
09:40
Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе - генсек НАТО
09:22
В партии Меркель раскритиковали главу МИД за идею ослабить антироссийские санкции
08:54
Польская оппозиция во вторник предложит изменения в закон о Институте нацпамяти
08:35
Грибаускайте: Литва поддержит Польшу в споре с ЕС
08:16
Тиллерсон США рассматривают введение новых санкций против России
07:57
фото
Неизвестные разрисовали ворота посольства Польши в Тель-Авиве свастиками
07:41
Финляндия готова участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе
17:42
В Австрии петиция за запрет курить в барах набрала 100 000 подписей за 3 дня
16:53
Выборы в Италии: победу прогнозируют коалиции Берлускони и популистам
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Петр Порошенко

Россия начинает Мировую гибридную войну: речь Порошенко в Мюнхене

"Русский мир" превращает все, к чему прикасается, в руины и упадок. Посмотрите на Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, оккупированные Донбасс и Крым. Похоже на то, что в соответствии с доктриной "русского мира" вся Европа должна выглядеть так как Калининград или оккупированный Донецк, а не наоборот (укр).

Юрий Онищенко (Брюссель), Сергей Сидоренко, Европейская правда

Язык ультиматума: как венгерская блокада подрывает отношения Украины с НАТО

Есть надежда, что НАТО согласится отойти от двойных стандартов и признать новый статус Украины после президентской встречи на саммите в июле. На пути стоит конфликт с Венгрией, которая открыто декларирует намерение "блокировать любое сближение Украины и НАТО".


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  