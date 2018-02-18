Президент Австрии предостерег ультраправых от клеветы на государственные СМИ

Воскресенье, 18 февраля 2018, 16:11

Президент Австрии Александр Ван дер Белен предостерег ультраправую "Партию свободы" (FPO) против применения клеветы для дискредитации журналистов после серии вербальных нападений на государственное телевидение.

Об этом сообщает The Local.

"Клевете, а также обвинениям против кого-то без всякой сути, нет места в публичных дебатах", - сказал Ван дер Беллен.

Австрийской президент таким образом отреагировал на ряд противоречивых заявлений главы FPO Хайнца-Кристиана Штрахе, направленных, в частности, на государственную телекомпанию.

Штрахе, который является заместителем канцлера, разместил в социальных сетях фотографию известного телеведущего новостей с текстом: "Существует место, где ложь становится новостью - это ORF" (Austrian Broadcasting Corporation). Позже Штрахе заявил, что это была "сатира".

"Свобода выражения мнения, свобода прессы и независимость средств массовой информации являются непременными условиями динамической либеральной демократии, как и возможность критических замечаний относительно политиков", - добавил Ван дер Белен.

Правые партии регулярно критикуют государственное телевидение, считая, что оно традиционно поддерживает социал-демократов и консерваторов.