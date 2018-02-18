Президент Австрии предостерег ультраправых от клеветы на государственные СМИ

Президент Австрии Александр Ван дер Белен предостерег ультраправую "Партию свободы" (FPO) против применения клеветы для дискредитации журналистов после серии вербальных нападений на государственное телевидение.
Об этом сообщает The Local.
"Клевете, а также обвинениям против кого-то без всякой сути, нет места в публичных дебатах", - сказал Ван дер Беллен.
Австрийской президент таким образом отреагировал на ряд противоречивых заявлений главы FPO Хайнца-Кристиана Штрахе, направленных, в частности, на государственную телекомпанию.
Штрахе, который является заместителем канцлера, разместил в социальных сетях фотографию известного телеведущего новостей с текстом: "Существует место, где ложь становится новостью - это ORF" (Austrian Broadcasting Corporation). Позже Штрахе заявил, что это была "сатира".
"Свобода выражения мнения, свобода прессы и независимость средств массовой информации являются непременными условиями динамической либеральной демократии, как и возможность критических замечаний относительно политиков", - добавил Ван дер Белен.
Правые партии регулярно критикуют государственное телевидение, считая, что оно традиционно поддерживает социал-демократов и консерваторов.