Выборы в Италии: победу прогнозируют коалиции Берлускони и популистам

Воскресенье, 18 февраля 2018, 16:53

Правый блок во главе с партией бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони лидирует в предвыборной гонке, но не получит достаточно голосов для абсолютного большинства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouTrend, сообщает The Local.

Коалиция, в состав которой входит партия Сильвио Берлускони Forza Italia, и две крайне правые партии, получат 37,2% голосов.

Но новый закон о выборах, введенный в 2017 году, означает, что эта цифра все еще недостаточна для формирования парламентского большинства.

В рамках коалиции, правоцентристская Forza Italia, как ожидается, получит 16,8% голосов. Антимиграционная "Лига Севера" - 13,2%, и крайне правые "Братья Италии" - 4,7%.

Популистское движение "5 звезд" (M5S), как ожидается, получит 27,8% голосов. Он наберет больше всего голосов, если считать партии отдельно, но также не сможет самостоятельно сформировать правительство.

Левоцентристская коалиция, в состав которой входит правящая Демократическая партия, получит 27,4% голосов.

Это последний социологический опрос, который был опубликован до голосования 4 марта. По итальянскому законодательству, публиковать результаты за две недели до выборов запрещено.