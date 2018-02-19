В Польше создают межведомственный орган для борьбы с проявлениями фашизма

Понедельник, 19 февраля 2018, 09:59

В понедельник в правительстве Польши создадут межведомственную группу для борьбы с проявлениями фашизма и других тоталитарных идеологий.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, сообщает RMF24.

"В этот орган войдут представители всех министерств, которых касается эта проблематика, председателем скорее всего станет министр внутренних дел", - заявил Дворчик.

По его словам, новый орган будет иметь консультативный и консультативно-координационный характер.

В субботу глава МВД Польши Йоахим Брудзинский обратился к премьеру Матеушу Моравецкому с предложением создать орган для борьбы с фашизмом. Целью такого органа должно стать противодействие пропаганде фашизма и других тоталитарных идеологий и преступлениям на почве ненависти и национальных различий.

Премьер оценил предложение как "очень хорошую инициативу".

В новый орган должны войти представители МВД, Минюста, МИД, Минкультуры, полиции, пограничной службы, агентства внутренней безопасности и прокуратуры.