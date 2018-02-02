Массовая драка в Кале: 5 мигрантов получили огнестрельные ранения

Пятница, 02 февраля 2018, 07:47

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Пять мигрантов получили огнестрельные ранения во французском портовом городе Кале во время массовой драки между афганцами и эритрейцев.

Об этом сообщает Le Figaro.

Драка, которая длилась почти два часа, вспыхнуа на южной окраине города, где мигранты стояли в очереди за продуктами.

По неизвестным причинам афганцы сделали несколько выстрелов, после этого началась драка, в которой участвовали около сотни беженцев из Эритреи и около 30 афганцев.

Позже еще одна драка вспыхнула на индустриальной площадке в нескольких километрах от места первого инцидента. "Полиция вмешалась, чтобы защитить афганских мигрантов, которым угрожали 150-200 эритрейских мигрантов", - сообщила местная префектура.

#Calais: 22 clandestins blessés, dont quatre par balles lors d'une rixe. "Welcome Refugees" Les pauvres qui fuient la guerre, pic.twitter.com/72Ov6txgVu — 🐸✨ERROR404✨ن 🐸™️ (@_Math_D69) 2 лютого 2018 р.

По предварительной информации, четыре эритрейских подростка в возрасте от 16 до 18 лет находятся в критическом состоянии в местной больнице. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии отправлен в Лилль.

По крайней мере еще 17 человек были ранены ударами железных прутов.

Французский министр внутренних заявил, что приедет сегодня в Кале. "После серьезного инциднету я приеду в Кале сегодня вечером, чтобы обсудить ситуацию с префектом и мэром", - заявил Жерар Коллом.

Местные благотворительные организации сообщают, что в Кале живут около 800 мигрантов, тогда как власти говорят о 550-600 человек.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон недавно посетил Кале и пообещал не допустить повторения ситуации, которая несколько лет назад сложилась в портовом городе вокруг лагеря мигрантов, известного как "джунгли".