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Немецкие депутаты: строительство "Северного потока-2" приведет к расколу ЕС

Вторник, 20 февраля 2018, 07:44
Версия для печати Комментарии

Семеро депутатов немецкого Бундестага и Европарламента, которые представляют Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз, партию Зеленых и Свободную демократическую партию, выступили против строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В совместной статье, опубликованной в понедельник, 19 февраля, на сайте издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, парламентарии отмечают, что сотрудничество с Россией не должно означать, что "немцы и россияне договариваются о чем-то через головы наших партнеров по ЕС".

По мнению авторов, политика ЕС в области энергетики и солидарность с партнерами говорят против строительства второй очереди газопровода из России в Германию в обход Украины. Реализация этого проекта, отмечается в статье, приведет к "расколу ЕС и потери доверия".

Парламентарии напомнили, что строительство "Северного потока-2" вызывает активное сопротивление в странах Балтии, Швеции, Дании, Польши, Словакии и Украины, что "нетрудно понять" учитывая энергетическую безопасность.

Они также призвали новое правительство Германии заявить о своей позиции по этому вопросу.

Среди авторов статьи, в частности, депутаты Европарламента: член ХДС Эльмар Брок, член ХСС Манфред Вебер, член партии Зеленых Райнхард Бютикофер и Надя Гирш из СвДП, а также депутаты Бундестага: член ХДС, председатель комитета по иностранным делам Норберт Реттген, свободный демократ Михаэль Линк и представитель "зеленых" Оливер Кришер.

Компания Nord Stream 2, основателем и единственным акционером которой является "Газпром", намерена начать строительство газопровода в 2018 году и завершить его до конца 2019 года.

Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год должна составлять 1220 километров, он соединит российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. 

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