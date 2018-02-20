Німецькі депутати: будівництво "Північного потоку-2" призведе до розколу ЄС

Вівторок, 20 лютого 2018, 07:44

Семеро депутатів німецького Бундестагу та Європарламенту, які представляють Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз, партію Зелених та Вільну демократичну партію, виступили проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У спільній статті, опублікованій у понеділок, 19 лютого, на сайті видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, парламентарі зазначають, що співпраця з Росією не повинна означати, що "німці та росіяни домовляються про щось через голови наших партнерів по ЄС".

На думку авторів, політика ЄС у галузі енергетики та солідарність з партнерами говорять проти будівництва другої черги газопроводу з Росії до Німеччини в обхід України. Реалізація цього проекту, наголошується в статті, призведе до "розколу ЄС та втрати довіри".

Парламентарі нагадали, що будівництво "Північного потоку-2" викликає активний спротив у країнах Балтії, Швеції, Данії, Польщі, Словаччині та Україні, що "неважко зрозуміти" з огляду на енергетичну безпеку.

Вони також закликали, щоб новий уряд Німеччини заявив про свою позицію з цього питання.

Серед авторів статті, зокрема, депутати Європарламенту: член ХДС Ельмар Брок, член ХСС Манфред Вебер, член партії Зелених Райнгард Бютікофер та Надя Гірш з ВДП, а також депутати Бундестагу: член ХДС, голова комітету у закордонних справах Норберт Реттґен, вільний демократ Міхаель Лінк та представник "зелених" Олівер Крішер.

Компанія Nord Stream 2, засновником і єдиним акціонером якої є "Газпром", має намір почати будівництво газопроводу в 2018 році і завершити його до кінця 2019 року.

Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна становити 1220 кілометрів, він з'єднуватиме російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.