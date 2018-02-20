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В Испании судят депутата Госдумы по делу русской мафии

Вторник, 20 февраля 2018, 08:29
Версия для печати Комментарии

В Мадриде начался начался судебный процесс над русской мафией, депутата Госдумы от "Единой России" Владислава Резника и еще 17 человек обвиняют в отмывании денег для российской мафиозной группировки.

Об этом сообщает BBC.

Возможные руководители преступной группировки, Геннадий Петров и Алексей Малышев, до сих пор на свободе. Считается, они в России. Некоторые из подозреваемых имеют связи с российским правительством.

На суде Резник заявил, что докажет свою невиновность. На скамье подсудимых также жена Резника Диана Гиндин и пять испанцев, которых обвиняют в помощи российским преступникам.

Дело касается 2008 года, когда испанская полиция провела "Операцию Тройка" и арестовала 20 подозреваемых российских мафиози.

Российские преступники начали отмывать деньги в Испании в 1990-х годах, когда богатые россияне стали покупать роскошные виллы на Коста-дель-Соль и Балеарских островах.

Испанские прокуроры считают, что более чем 50 млн евро русской мафии отмыла так называемая банда "Тамбовская-Малишевськая", базирующаяся в Санкт-Петербурге.

Для большинства подозреваемых прокуратура требует 5,5 лет заключения и наложения штрафов на более чем 100 млн евро.

Обвинения базируются частино в том числе на перехватах телефонных разговорах между подозреваемыми и боссами мафии.

Вероятного главу банды Геннадия Петрова арестовали в 2008 году, но позже он бежал в Россию.

Обвинение утверждает, что банде Петрова "явно удалось проникнуть внутрь государственного аппарата", и что она "имеет связи с российской экономической, политической, судебной и полицейской властью".

В России банда выполняла заказные убийства, продавала оружие и наркотики, занималась рэкетом и фальсифицировала деньги.

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