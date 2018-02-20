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Порошенко и Меркель обсудили Минские соглашения и освобождения заложников

Вторник, 20 февраля 2018, 18:08
Версия для печати Комментарии

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в четвертую годовщину событий на Майдане.

Об этом сообщает сайт главы государства.

"Собеседники обсудили состояние реализации Минских договоренностей, отметив необходимость консолидации режима прекращения огня. Особое внимание во время разговора было уделено вопросу освобождения заложников. Собеседники отметили необходимость продолжения совместной работы для освобождения ближайшее время всех украинских заложников и политических заключенных", - говорится в сообщении.

Порошенко и Меркель также обсудили возобновление эффективной работы Специального центра по контролю и координации на Донбассе и возможности развертывания миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились продолжить поддерживать контакты по всем вышеупомянутым вопросам, в том числе в нормандской формате", - отметили в АП.

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