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Глава МИД, которого Сийярто обозвал идиотом, говорит об угрозе членству Венгрии в ЕС

Среда, 21 февраля 2018, 09:47
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Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает, что политика венгерского правительства может стоить Будапешту членства в ЕС.

Об этом он заявил в телефонном интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet, которое пообщалось с люксембургским дипломатом после того, как глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал его "идиотом", который "ненавидит Венгрию".

Ранее в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel Ассельборн раскритиковал венгерскую законодательную инициативу "Стоп Сорос" и призвал Европейскую комиссию начать санкционную процедуру против Венгрии.

"Я не ненавижу Венгрию, Петера Сийярто или Виктора Орбана. Речь идет не о личностях, а о базовых принципах, ценностях, законах и уважении человеческого достоинства в каждой стране-члене ЕС.

Мы не можем принять наказание для неправительственных организаций, которые помогают искателям убежища. Такие методы применяют только авторитарные режимы, недостойны демократического Европейского Союза", - пояснил свою позицию люксембургский министр.

Ассельборн отметил, что у него совершенно нормальные отношения с венгерским коллегой Сийярто. "У меня нет злости, которая могла бы повлиять на наши отношения. Как я сказал, речь идет о принципах и ценностях. Венгерская политика бросает вызов принципам Европейского Союза", - добавил он.

Люксембургский министр отметил, что не может понять мышление венгерского правительства и предостерег, что его политика может дорого стоить Будапешту.

"Венгерский народ должен понимать, если у них есть правительство, которое делает это, то ценой этому может быть членство в ЕС. Мне было бы очень грустно, если бы это случилось", - заявил Ассельборн.

Отметим, глава МИД Венгрии Петер Сийярто обозвал своего люксембургского коллегу Жана Ассельборна идиотом с безумными идеями. Таким образом Петер Сийярто отреагировал на заявление Ассельборна, который призвал ЕС противостоять венгерским планам ввести запрет на деятельность неправительственных организаций, помогающих мигрантам.

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