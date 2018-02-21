Военный флот РФ начал учения в Балтийском море

Среда, 21 февраля 2018, 15:06

Российский военный флот начал учения в Балтийском море, в которых будут задействованы более 20 боевых кораблей и вспомогательных судов.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя российского флота Романа Мартова.

"В Балтийском море будут решать задачи ударные силы БВМБ (Балтийской военно-морской базы. - Ред.) - малые ракетные корабли и катера, тральщики, а также различные суда вспомогательного флота. В общей сложности в маневрах примут участие более 20 кораблей и вспомогательных судов флота", - сказал он.

Мартов уточнил, что на первом этапе учений экипажи кораблей отрабатывают учебно-боевые задачи в пункте базирования, в рамках которых проводят подготовку к плаванию, боевую и повседневную организацию в условиях базы.

Затем в Балтийском море одиночные корабли флота выполнят ряд задач по назначению - противокорабельной и противовоздушной обороне.

В исполнении учебно-боевых задач также задействуют самолеты и вертолеты морской авиации РФ.

Напомним, недавно Россия разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их там на постоянной основе.

Президент Литвы Даля Грибаускайте предупредила европейские страны об угрозе, которую представляет размещение российских оперативно-тактических комплексов "Искандер" под Калининградом.