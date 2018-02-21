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Військовий флот РФ розпочав навчання у Балтійському морі

Середа, 21 лютого 2018, 15:06
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Російський військовий флот розпочав навчання у Балтійському морі, під час яких буде залучено понад 20 бойових кораблів та допоміжних суден.

Про це повідомляє агентство ТАСС  з посиланням на офіційного представника російського флоту Романа Мартова.

"В Балтійському морі будуть вирішувати завдання ударні сили БВМБ (Балтійської військово-морської бази - Ред.) - малі ракетні кораблі і катери, тральщики, а також різні судна допоміжного флоту. У загальній складності в маневрах візьмуть участь понад 20 кораблів і допоміжних суден флоту", - сказав він.

Мартов уточнив, що на першому етапі навчань екіпажі кораблів відпрацьовують навчально-бойові завдання в пункті базування, в рамках яких проводять підготовку до плавання, бойову і повсякденну організацію в умовах бази.

Потім в Балтійському морі поодинокі кораблі флоту виконають ряд завдань за призначенням - протикорабельної і протиповітряної оборони. 

У виконанні навчально-бойових завдань також задіють літаки і вертольоти морської авіації РФ.

Нагадаємо, нещодавно Росія розмістила в Калінінградській області оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) "Іскандер", які можуть нести ядерний заряд, і має намір залишити їх там на постійній основі.

Президент Литви Даля Грибаускайте попередила європейські країни про загрозу, яку становить розміщення російських оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" під Калінінградом.   

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