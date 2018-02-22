Парламент Греции создал комиссию по расследованию медицинского коррупционного скандала

Четверг, 22 февраля 2018, 08:32

Греческий парламент одобрил создание парламентской комиссии по расследованию коррупционного дела вокруг швейцарской фармацевтической компании Novartis, в которой фигурируют двое бывших премьеров и восемь бывших министров.

За соответствующее решение греческие депутаты проголосовали в ночь на четверг, сообщает Associated Press.

Прокуратура Греции подозревает, что швейцарская фармацевтическая компания Novartis давала взятки топ-политикам в обмен на установление фиксированных цен на ее лекарства.

Заседание парламента было марафонским - оно продолжалось 20 часов, с самого утра среды.

Проведение расследования поддержали как правительственные, так и оппозиционные партии. Для каждого из 10 подозреваемых политиков были созданы отдельные урны для тайного голосования.

Среди подозреваемых в коррупции - глава Центрального банка Греции и бывший министр финансов Яннис Стурнарис и еврокомиссар и бывший министр здравоохранения Димитрис Аврамопулос.

Все подозреваемые отрицают обвинения, обвиняя правительство Греции в проведении против них политически мотивированной кампании.

По информации греческих СМИ, политикам было выплачено около 50 млн евро взяток. Компания Novartis пообещала принять меры, если в результате расследования будет выявлено неэтичное поведение ее менеджеров.