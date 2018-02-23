Большинство государств-членов согласны увеличить взносы в бюджет ЕС после Brexit

Большинство государств-членов согласились увеличить свои взносы в бюджет ЕС после выхода Британии из блока.
Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск после неформального саммита ЕС.
"Многие страны готовы вносить больше в бюджет ЕС после 2020 года", - сказал он.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уточнил, что речь идет о 14 или 15 странах.
Перед началом саммита Юнкер заявил, что странам Европейского союза, очевидно, придется увеличить взносы в европейский бюджет после выхода Великобритании из блока.
Вопросы формирования долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы, когда Британия уже выйдет из ЕС, стало главным вопросом саммита.
В то время как Евросоюз требует дополнительных затрат на оборону, безопасность и миграцию, бюджет ЕС недораховуватиметься 10 млрд евро ежегодно из-за выхода Великобритании.