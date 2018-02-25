Зимой в Польше жертвами морозов стали 46 человек

Воскресенье, 25 февраля 2018, 17:40

В этом зимнем сезоне от морозов в Польше погибли 46 человек.

Об этом сообщил правительственный центр безопасности, информирует "Польское радио".

По данным центра, за минувшие сутки от переохлаждения умерли очередные два человека. Это произошло в Варминско-Мазурском и Лудзком воеводствах.

Таким образом, число жертв морозов в этом зимнем сезоне возросло до 46 человек, сообщила пресс-секретарь правительственного центра безопасности Анна Адамкевич.

В ведомстве подчеркнули, что сильные морозы царят на территории всей страны. В связи с этим правительственный центр безопасности призывает всех к оказанию помощи каждому, кому больше всего угрожает опасность.

Сегодня Польша находится на грани антициклона с центром над Скандинавией. С северо-востока поступает морозный и сухой арктический воздух.