ЕС в марте подпишет соглашение о 50 млн евро для Фонда энергоэффективности

Среда, 28 февраля 2018, 20:03

Европейский Союз в марте этого года подпишет техническое соглашение с Украиной о выделении Фонду энергоэффективности 50 миллионов евро.

Об этом сообщила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения Катарина Матернова, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодняшнее принятие ряда важных документов по Фонду энергоэффективности обеспечит возможность подписания Соглашения о финансировании Фонда на EUR50 млн, и эта сумма будет использована на сам Фонд и оказание технической помощи в течение пяти лет", – сказала она на заседании Кабинета министров в Киеве в среду.

В частности, правительство утвердило положение о наблюдательном совете (НС) Фонда энергоэфективности, Типовой договор с независимым членом НС, методику расчета экономии энергии в результате реализации мероприятий по энергоэффективности и основные направления деятельности и кадровые требования к менеджменту Фонда.

"ЕС готов выделить уже и вторую часть финансирования Фонда энергоэффективности в объеме EUR50 млн. Только заработает Фонд, ЕС готов предоставить вторую часть финансирования", – добавила Матернова.

Она отметила, что работа по созданию Фонда была выполнена в очень сжатые сроки, и этого удалось добиться совместно с представителями от украинской стороны, ЕС, группы поддержки от Всемирного банка, Минрегиона.

Напомним, решение о создании Фонда энергоэффективности было принято в январе 2018 года после принятия в прошлом году соответствующего закона.

Фонд будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, внедрения эффективных систем мониторинга и управления, установления эффективных отопительных и охладительных систем и оборудования, а также замены имеющихся систем и оборудования на более эффективные. Форма предоставления средств - частичное возмещение стоимости мероприятий по энергоэффективности. В госбюджете-2018 на Фонд выделено 1,6 млрд грн.