ЄС підпише угоду про надання 50 млн євро для Фонду енергоефективності у березні

Середа, 28 лютого 2018, 20:03

Європейський Союз у березні цього року підпише технічну угоду з Україною про виділення Фонду енергоефективності 50 мільйонів євро.

Про це повідомила заступник керівника Головного директорату Єврокомісії з питань політики сусідства та розширення Катарина Матернова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогоднішнє прийняття низки важливих документів щодо Фонду енергоефективності забезпечить можливість підписання угоди про фінансування фонду на EUR50 млн, і цю суму буде використано на сам фонд і надання технічної допомоги протягом 5 років", - сказала вона на засіданні Кабінету Міністрів у Києві в середу.

Зокрема, уряд затвердив положення про наглядову раду (НР) Фонду енергоефективності, Типовий договір з незалежним членом НР, методику розрахунку економії енергії в результаті реалізації заходів з енергоефективності та основні напрями діяльності та кадрові вимоги до менеджменту фонду.

"ЄС готовий виділити вже і другу частину фінансування Фонду енергоефективності обсягом EUR50 млн. Щойно почне працювати фонд, ЄС готовий надати другу частину фінансування", - додала Матернова.

Нагадаємо, рішення про створення Фонду енергоефективності було ухвалено в січні 2018 року після прийняття минулого року відповідного закону.

Фонд надаватиме кошти для реалізації проектів термомодернізації, впровадження ефективних систем моніторингу та управління, встановлення ефективних опалювальних і охолоджувальних систем та обладнання, а також заміни наявних систем і устаткування на більш ефективні. Форма надання коштів - часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності. У держбюджеті-2018 на фонд виділено 1,6 млрд грн.