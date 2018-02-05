Найти
АКТУАЛЬНО

Польша обнародовала видеоролик с объяснением скандального закона

Выборы на Кипре: победу одержал действующий президент

В Афинах тысячи людей протестуют против названия Македония для соседней страны

В Молдове 10 сел подписали декларацию об "объединении с Румынией"

Наибольшие потери Турции с начала операции в Сирии: погибли 7 военных

В результате теракта в Пакистане погибли 11 военных

В Крым приехали немецкие депутаты от правой "Альтернативы для Германии"






Выборы на Кипре: победу одержал действующий президент

Понедельник, 05 февраля 2018, 07:36
Версия для печати Комментарии

Действующий глава Кипра Никос Анастасиадис одержал победу во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

Анастасиадис выиграл второй пятилетний срок с 12-процентным преимуществом над кандидатом от коммунистической партии АКЕЛ Ставросом Маласом, получив 55.99% голосов.

Его оппонент получил 44 процента голосов избирателей

В короткой речи до сотен сторонников после победы на выборах, 71-летний Анастасиадис заявил, что его правительство еще имеет много чего, чтобы предложить и "еще много чего нужно сделать".

"Именно поэтому я настаиваю на том, что мы должны сотрудничать", - сказал он. Анастасиадис заявил, что нужно продолжать "с той же решимостью бороться с коррупцией", помогать уязвимым группам населения, и найти решение кипрского вопроса, которое не игнорирует интересы греков-киприотов, но и учитывает интересы турок-киприотов.

 Фото с сайта Cyprus Mail

В воскресенье почти пять процентов избирателей умышленно бросили в избирательные урны недействительные и пустые бюллетени, заявляя таким образом свое недовольство относительно обоих кандидатов.

Сообщается, что явка избирателей в воскресенье составила 73,7 процента (процент тех, кто воздержался от участия в выборах составил 26.3 по сравнению с 28.1% в первом туре выборов 28 января).

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:26
Польша обнародовала видеоролик с объяснением скандального закона
07:51
Коалиционные переговоры в Германии не удалось завершить в запланированный срок
07:36
Выборы на Кипре: победу одержал действующий президент
17:42
Два человека погибли из-за схода лавины на курорте близ Рима
17:21
фото
В Афинах на акцию протеста вышли 1,5 млн человек - организаторы
17:06
Климкин: "коктейли Молотова" в Ужгороде - это позорный путь
16:49
В Германии в день продолжат коалиционные переговоры - СМИ
16:09
фото
В Швейцарии полиция остановила автобус с 1600 кг снега на крыше
15:45
В Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью в здание союза венгров
15:16
Габриэль о польском законе: ответственность за Холокст лежит на немцах
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Скрытые детали безвизовых правил: как не ошибиться c подсчетом дней в Шенгене

Среди правил безвиза остается одно, которое до сих пор вызывает массу вопросов. Это – так называемое правило "90 на 180". Даже одного "просроченного" дня хватит для депортации и запрета въезда в ЕС на несколько лет. А потому стоит в деталях выяснить, какие дни засчитываются, а какие – нет...

Юрий Панченко, Европейская правда

За что хотят наказывать украинцев: детали и последствия скандального польского закона

Законодательное признание Польшей событий на Западе Украины исключительно как преступлений украинских националистов делает невозможным общественное обсуждение многих других аспектов, включая преступные действия польской администрации в прошлом веке.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  