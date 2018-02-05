Выборы на Кипре: победу одержал действующий президент

Понедельник, 05 февраля 2018, 07:36

Действующий глава Кипра Никос Анастасиадис одержал победу во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

Анастасиадис выиграл второй пятилетний срок с 12-процентным преимуществом над кандидатом от коммунистической партии АКЕЛ Ставросом Маласом, получив 55.99% голосов.

Его оппонент получил 44 процента голосов избирателей

В короткой речи до сотен сторонников после победы на выборах, 71-летний Анастасиадис заявил, что его правительство еще имеет много чего, чтобы предложить и "еще много чего нужно сделать".

"Именно поэтому я настаиваю на том, что мы должны сотрудничать", - сказал он. Анастасиадис заявил, что нужно продолжать "с той же решимостью бороться с коррупцией", помогать уязвимым группам населения, и найти решение кипрского вопроса, которое не игнорирует интересы греков-киприотов, но и учитывает интересы турок-киприотов.

Фото с сайта Cyprus Mail

В воскресенье почти пять процентов избирателей умышленно бросили в избирательные урны недействительные и пустые бюллетени, заявляя таким образом свое недовольство относительно обоих кандидатов.

Сообщается, что явка избирателей в воскресенье составила 73,7 процента (процент тех, кто воздержался от участия в выборах составил 26.3 по сравнению с 28.1% в первом туре выборов 28 января).