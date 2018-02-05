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Вибори на Кіпрі: перемогу здобув чинний президент

Понеділок, 05 лютого 2018, 07:36
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Чинний глава Кіпру Нікос Анастасіадіс здобув перемогу в другому турі президентських виборів.

Про це повідомляє Cyprus Mail.

Анастасіадіс виграв другий п'ятирічний термін з 12-відсотковою перевагою над кандидатом від комуністичної партії АКЕЛ Ставросом Маласом, отримавши 55.99% голосів.

Його опонент здобув 44 відсотки голосів виборців

У короткій промові до сотень прихильників після перемоги на виборах, 71-річний Анастасіадіс заявив, що його уряд ще має багато чого запропонувати та "ще багато чого потрібно зробити".

"Саме тому я наполягаю на тому, що ми повинні співпрацювати", - сказав він. Анастасіадіс заявив, що потрібно продовжувати "з тією ж рішучістю боротися з корупцією", допомагати вразливим групам населення, та знайти рішення кіпрського питання, яке не ігнорує інтереси греків-кіпріотів, але і враховує інтереси турків-кіпріотів.

 Фото з сайту Cyprus Mail

У неділю майже п'ять відсотків виборців навмисне кинули у виборчі урни недійсні або порожні бюлетені, заявляючи таким чином своє невдоволення щодо обох кандидатів.

Повідомляється, що явка виборців у неділю склала 73,7 відсотка (відсоток тих, хто утримався від участі у виборах становив 26.3 у порівнянні із 28.1% у першому турі виборів 28 січня).

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