Грибаускайте: "Искандеры" РФ под Калининградом угрожают половине Европы

Понедельник, 05 февраля 2018, 18:27

Президент Литвы Даля Грибаускайте предупредила европейские страны об угрозе, которую представляет размещение российских оперативно-тактических комплексов "Искандер" под Калининградом.

Об этом сообщает Delfi.

"Как раз сейчас, в полдень, в Калининграде дислоцируются ракеты "Искандер" для пребывания на постоянной основе. Это означает угрозу не только для Литвы, но и для половины государств Европы", - сказала на пресс-конференции в понедельник президент Литвы.

Напомним, литовский министр обороны Раймундас Кароблис заявил, что Россия в понедельник разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их там на постоянной основе.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил журналистам, что РФ разместила комплексы "Искандер" в Калининградской области.

Ранее в НАТО заявили, что такой шаг РФ "не будет способствовать снятию напряжения" между Североатлантическим альянсом и Россией.