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Грибаускайте: "Іскандери" РФ під Калінінградом загрожують половині Європи

Понеділок, 05 лютого 2018, 18:27
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Президент Литви Даля Грибаускайте попередила європейські країни про загрозу, яку становить розміщення російських оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" під Калінінградом.   

Про це повідомляє Delfi.

"Якраз зараз, опівдні, в Калінінграді дислокуються ракети "Іскандер" для перебування на постійній основі. Це означає загрозу не тільки для Литви, але і для половини держав Європи", - сказала на прес-конференції в понеділок президент Литви.

Нагадаємо, литовський міністр оборони Раймундас Каробліс заявив, що Росія в понеділок розмістила в Калінінградській області оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) "Іскандер", які можуть нести ядерний заряд, і має намір залишити їх там на постійній основі.

Глава комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов підтвердив журналістам, що РФ розмістила комплекси "Іскандер" в Калінінградській області.

Раніше у НАТО заявили, що такий крок РФ "не сприятиме зняттю напруги" між Північноатлантичним альянсом і Росією.

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