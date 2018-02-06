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Президент Польши подпишет скандальный закон об Институте нацпамяти

Вторник, 06 февраля 2018, 12:28
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Президент Польши Анджей Дуда подпишет спорные изменения в польский закон об Институте национальной памяти.

Об этом он сказал во время специального обращения в Президентском дворце в Варшаве.

"Поправка к закону об Институте национальной памяти касается чрезвычайно болезненного, деликатного вопроса, связанного с мученичеством польской нации. Во время Второй мировой войны были убиты 6 миллионов польских граждан, включая около 3 миллионов польских граждан еврейской национальности", - сказал Дуда.

Он также отметил, что внесенные изменения не являются новым законом, и их обсуждение велось в течение года, в том числе с Израилем.

"Была просьба, чтобы новые нормы не касались художественной и научной деятельности, и такое исключение было сделано", - сказал Дуда.

Следует отметить, что во время выступления Дуда ни словом не обмолвился об Украине, которая призвала польского президента наложить вето на принятые парламентом изменения.

Незадолго до выступления Анджея Дуды Верховная рада Украины приняла заявление с осуждением обновленного польского закона об Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный законопроект об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти Польши, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.

Законопроект также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

Более о конфликте читайте на сайте ЕвроПравды: "За что хотят наказывать украинцев: детали и последствия скандального польского закона".

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