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Израильский министр: Польша отменила мой визит из-за закона о Холокосте

Вторник, 06 февраля 2018, 08:26
Версия для печати Комментарии

Министр образования Израиля Нафтали Беннет сообщил, что Варшава отменила его визит в Польшу из-за его позиции относительно закона об Институте национальной памяти, который криминализирует высказывания о причастности польского народа к преступлениям Второй мировой войны.

Об этом израильский министр написал на своей странице в Facebook.

"Польское правительство отменило мой запланированный визит, потому что я вспомнил об ответственности поляков за убийство около 200 тысяч евреев во время Холокоста. Для меня это большая честь. Это большая честь для всего народа Израиля", - написал он.

Как сообщает Polskie Radio, ранее информация о визите министра Беннета в Польшу появилась в израильских СМИ. Однако в правительстве Польши не подтвердили эту информацию.

"Нафтали Беннет не приезжает в Польшу в ближайшие дни, я не могу подтвердить информацию о его прибытии. По инициативе премьер-министра Матеуша Моравецкого никаких действий предпринято не было", - сказала пресс-секретарь правительства.

Отметим, что Нафтали Беннет – один из самых влиятельных политиков в Израиле. Он является председателем партии "Еврейский дом", которая входит в религиозную коалицию.

Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный законопроект об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Законопроект также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

Накануне, 5 февраля, в МИД Польши заявили, что позиция Израиля относительно изменений в Закон об институте национальной памяти опирается на ложные ссылки, а критические замечания являются следствием непонимания.

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