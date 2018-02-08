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Австрия готова рассмотреть свое участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе - Курц

Четверг, 08 февраля 2018, 17:31
Версия для печати Комментарии

Австрия готова рассмотреть участие своих военных в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц на совместной с Петром Порошенко пресс-конференции в Вене.

Себастьян Курц отметил, что Австрия поддерживает идею размещения миротворцев ООН на Донбассе и готова помочь в ее размещении.

"Я понимаю, что пока до этого дойдет, нужно осуществить очень много шагов. Но я рад, что это желание существует с украинской стороны. Мы для воплощения этого желания конечно готовы помочь", - отметил Себастьян Курц.

Он подчеркнул, что Австрия готова обсудить свое участие в миссии, если от Украины поступит такая просьба.

"Как только эта миротворческая миссия будет создана, будет решаться вопрос относительно стран-участников миссии. И если с украинской стороны будет просьба или желание, чтобы Австрия тоже присоединилась или предоставила какую-то помощь, то мы со стороны федерального правительства проведем обсуждение", - сказал Курц, добавив, что в прошлом Австрия принимала участие в таких миссиях.

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