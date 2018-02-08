Австрія готова розглянути свою участь у миротворчій місії ООН на Донбасі – Курц

Четвер, 08 лютого 2018, 17:31

Австрія готова розглянути участь своїх військових у миротворчій місії ООН на Донбасі.

Про це повідомив канцлер Австрії Себастіан Курц на спільній з Петром Порошенком прес-конференції у Відні.

Себастіан Курц наголосив, що Австрія підтримує ідею розміщення миротворців ООН на Донбасі та готова допомогти у її розміщенні.

"Я розумію, що поки до цього дійде, потрібно здійснити дуже багато кроків. Але я радий, що це бажання існує з українського боку. Ми для втілення цього бажання звичайно готові допомогти", - зазначив Себастіан Курц.

Він підкреслив, що Австрія готова обговорити свою участь у місії, якщо від України надійде таке прохання.

"Щойно ця миротворча місія буде створена, буде вирішуватися питання щодо країн-учасників місії. І якщо з українського боку буде прохання або бажання, щоб Австрія теж долучилася чи надала якусь допомогу, то ми зі сторони федерального уряду проведемо обговорення", - сказав Курц, додавши, що в минулому Австрія брала участь у таких місіях.