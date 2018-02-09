Число погибших возросло до 220 человек за четыре дня авиаударов сил Асада в Сирии

Число погибших в результате четырехдневного штурма сил режима сирийского президента Башара Асада в восточной Гуте близ Дамаска, что контролируется повстанцами, выросло уже до 220 человек.
Об этом сообщает AFP.
В восточной Гуте, которая лежит на восток от столицы и находится в осаде с 2013 года, местные жители не имеют времени оплакивать погибших или лечить раненых от обстрела предыдущего дня.
"Это худшие четыре дня, которых еще не было в восточной Гуте", - сказал местный врач. "С 2011 года не было таких бомбардировок, которые мы видели за последние 96 часов".
Число погибших возросло в течение четверга - по данным Сирийского центра мониторинга прав человека, вчера вечером погибли еще 75 гражданских.
Трое умерли от ран, полученных в среду, 7 февраля.
|Город Эрбин, восточная Гута, 7 февраля 2018 года (фото AFP)
|Город Дума, восточная Гута (фото AFP)
Накануне сообщалось о 180 погибших в пригороде восточной Гуты и провинции Идлиб в Сирии.
Напомним, Россия активизировала авиаудары в Идлибе после того, как 3 февраля здесь был сбит российский самолет Су-25.
В ООН призвали к немедленному перемирию в Сирии на фоне усиления бомбардировок восточной Гуты сирийским режимом.