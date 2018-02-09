Число погибших возросло до 220 человек за четыре дня авиаударов сил Асада в Сирии

Пятница, 09 февраля 2018, 07:44

Число погибших в результате четырехдневного штурма сил режима сирийского президента Башара Асада в восточной Гуте близ Дамаска, что контролируется повстанцами, выросло уже до 220 человек.

Об этом сообщает AFP.

В восточной Гуте, которая лежит на восток от столицы и находится в осаде с 2013 года, местные жители не имеют времени оплакивать погибших или лечить раненых от обстрела предыдущего дня.

"Это худшие четыре дня, которых еще не было в восточной Гуте", - сказал местный врач. "С 2011 года не было таких бомбардировок, которые мы видели за последние 96 часов".

Число погибших возросло в течение четверга - по данным Сирийского центра мониторинга прав человека, вчера вечером погибли еще 75 гражданских.

Трое умерли от ран, полученных в среду, 7 февраля.

Город Эрбин, восточная Гута, 7 февраля 2018 года (фото AFP)

Город Дума, восточная Гута (фото AFP)

Накануне сообщалось о 180 погибших в пригороде восточной Гуты и провинции Идлиб в Сирии.

Напомним, Россия активизировала авиаудары в Идлибе после того, как 3 февраля здесь был сбит российский самолет Су-25.

В ООН призвали к немедленному перемирию в Сирии на фоне усиления бомбардировок восточной Гуты сирийским режимом.